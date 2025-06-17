Samsun'da Elektrik Süpürgesinden Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da Elektrik Süpürgesinden Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik süpürgesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Zeytinlik Mahallesi Baturay Sokak'ta Ş.D'ye (41) ait 3 katlı apartmanın en üst katında elektrik süpürgesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Ş.D, B.D. (11) ile Y.A.D. (17) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de yangın sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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