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Samsun'da Elektrik Direği Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'da Elektrik Direği Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Samsun'un Terme ilçesinde, Çay Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bir elektrik direğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Samsun'un Terme ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Çay Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir elektrik direği, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu YEDAŞ, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

YEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.

Güvenlik amacıyla evlerini boşaltan bazı vatandaşlar, binalarına dönerken akımın kesildiği alana yeniden elektrik verilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

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