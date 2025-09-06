Haberler

Samsun'da Elektrik Akımından 6 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy ilçesindeki bir ahırda meydana gelen elektrik akımı nedeniyle 6 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Çay Mahallesi'nde bir kişiye ait ahırda elektrik akımından yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ahırdaki yangını kısa sürede söndürdü.

Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanın, elektrik akımına kapılarak telef olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Türkler bu kez ağlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na: Sadece 6 gün durursun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.