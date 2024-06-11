Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada çalışırken elektrik direğine temas eden Yasin Usta, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Usta kurtarılamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yasin Usta (23), Osmanbeyli Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada devrilen elektrik direğindeki tele temas ederek akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Usta kurtarılamadı.