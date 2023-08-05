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Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak için direğe çıkan 45 yaşındaki Sedat Başbuğa, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Başbuğa yolda hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak için direğe çıkan 45 yaşındaki Sedat Başbuğa, bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Başbuğa, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Jandarma Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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