Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlasındaki su dinamosuna elektrik bağlamak için direğe çıkan 45 yaşındaki Sedat Başbuğa, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Başbuğa yolda hayatını kaybetti.