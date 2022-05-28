Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
M.D. (57), Altınova Mahallesi'nde arkadaşının tarlasının kenarında bulunan sulama kanalını temizlediği esnada elektrik hattındaki akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, M.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.D'nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / İlyas Gün - Güncel