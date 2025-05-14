Samsun'da Ekmek Fiyatları Mahkeme Kararıyla Düştü

Samsun Valiliğinin ekmek zammına itirazı sonrası açılan dava sonrası kentte ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 10 liraya düşürüldü. Yeni fiyat tarifesinin yarın yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kentte şubat ayında 200 gram ekmeğin 12,5 liradan satılmasına yönelik zamlı tarifeye Samsun Valiliğinin itiraz etmesi üzerine konu mahkemeye taşındı. Mahkeme zammı iptal ederek Samsun Valiliğinin itirazını haklı buldu. Karar sonrası kentte 210 gram ekmeğin fiyatı 10 liraya düştü.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, fırıncılara tebligatların yapıldığını, yeni fiyat tarifesinin yarın uygulanacağını söyledi.

Güler, şubat ayında yapılan fiyat tarifesine Samsun Valiliğinin itiraz ettiğini mahkeme sürecinin ardından verilen karara uyacaklarını anlattı.

Fırıncının bu karar sonrası zarar edeceğini de belirten Güler, "Alınan zam kararına göre 210 gram ekmek 12,5 liradan satılıyordu. Valilik bu karara itiraz etti. Sürecin sonunda konu mahkemeye taşındı. Mahkeme de zamlı fiyat tarifesini iptal etti. Mahkeme bu karara vardı. Mahkeme kararına diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına işaret eden Güler, "Bu fiyat tarifesi tüm çevre illerde 5-6 aydır uygulanıyor. Acil bir şekilde yeniden komisyonları toplayıp yeni fiyat tarifesi başvurusunda bulunacağız. Samsun'da istenilen fiyat aşırı değildi. Ekmek en önemli gıda maddesi. Ancak un fiyatları artıyor, asgari ücret artıyor. Maliyetler artınca ekmek fiyatına yansıyor. Yoksa durup dururken zam yapılmamıştı." diye konuştu.

Güler, fırıncılara tebligatlar yapıldığını yeni fiyat ve gramaj ayarlaması yapılana kadar 210 gram ekmeğin 10 liradan satılacağını söyledi.