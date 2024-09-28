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Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Çökertildi

Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Çökertildi
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Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi ile ona yardım eden iki şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde çeşitli elektronik cihazlar bulunan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişilere yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

A.S'yi (30) kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran M.S. (22) ile N.E'yi (42) de gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyada yapılan aramada ?2 mikro casus kulaklık, ??4 mikro casus kulaklık pili, ?2 kamufle edilmiş yaka kamerası, mobil wifi cihazı, ?2 mobil aktarım cihazı, ?5 cep telefonu, powerbank, ?3 şarj kablosu, cımbız ile flash bellek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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