Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği ile Giriş Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı ile bu kişiye yardım eden şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta bir kişinin lisede yapılan motorlu taşıtlar sınavına elektronik cihazlarla dışarıdan yardım alacak şekilde tasarlanmış kopya düzeneğiyle girdiğini belirledi.

Ekipler, sınava gizli kopya düzeneğiyle giren M.K. (50) ile bu kişiye okula yakın bir araçtan yardım eden C.K'yi (43) gözaltına aldı.

Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 mikro casus kulaklık, kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 mobil wifi aktarım cihazı, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve düzenek için hazırlanmış düğme ele geçirildi.

Şüpheliler, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.