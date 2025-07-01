Samsun'da Ehliyet Sınavında Cep Telefonu ile Yakalanma
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ehliyet sınavına cep telefonuyla giren S.D. isimli kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramada, zanlının göğsüne gizlenmiş cep telefonu tespit edildi. S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da ehliyet sınavına cep telefonuyla giren kişi gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren S.D'nin (25) durumundan şüphelendi.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, göğsüne gizlenmiş cep telefonu ele geçirdi.
Şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel