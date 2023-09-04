Samsun'da eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da bir eğlence merkezinde tartıştığı Recep İlhan'ı bıçaklayarak öldüren, E.Ç.'yi de yaralayan Turgut Uzan (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da bir eğlence merkezinde tartıştığı Recep İlhan'ı bıçaklayarak öldüren, E.Ç.'yi de yaralayan Turgut Uzan (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Turgut Uzan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,