Samsun'da Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 iş yeri çalışanı dizinden yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki alkollü eğlence mekanında iş yeri çalışanları O.N. (44) ve S.D.A. (32), dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. O.N. ile S.D.A. sağ dizlerinden tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin Ü.S. (50), E.C. (38), A.D. ve B.İ. (25) olduğunu tespit etti. Yaralılar O.N.'nin 6, S.D.A.'nın 13, şüphelilerden Ü.S.'nin 9, E.C.'nin 27, B.İ.'nin ise 17 suç kaydı olduğu belirtildi.

Saldırıdan bir gün önce O.N. ile E.C.'nin başka bir yerde kavga ettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı bildirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.