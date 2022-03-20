Samsun'da eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullara 1 gün ara verildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullara 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilecek okulları duyurdu. Asarcık, Ayvacık, Ladik ilçelerinde tüm okulların yarın yüz yüze eğitime ara vereceği belirtilen açıklamada İlkadım ilçesi hariç diğer 13 ilçede de çeşitli okullara kar tatili verildi.

(İHA)

Samsun'da eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title