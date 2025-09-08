Samsun'da Eğitim Yılı Başladı: Öğrenciler Dersbaşı Yaptı

Samsun'un Çarşamba, Vezirköprü ve Salıpazarı ilçelerinde öğrenciler dersbaşı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Çarşamba ilçesinde ilk zili Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulunda Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir çaldı.

Kaymakam Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedir, daha sonra öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Sağlam ve Bedir, öğrencilerin dersine katılarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerini ilettiler.

Salıpazarı ilçesinde de Gökçeli Ortaokulunda program düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, yaptığı konuşmada yeni dönemin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Programa, Kaymakam Beyazıt'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vezirköprü ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminden sonra Mehmet Paşa İlkokulu Müdürü Fazıl Engin ve öğretmenler Kaymakam Özgür Kaya'yı makamında ziyaret ederek kendisine çiçek takdim etti.