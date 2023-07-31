Samsun'da düzensiz göçmen operasyonunda Irak uyruklu bir kişi yakalandı

Samsun'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada çok sayıda yabancı sorgulandı. Hakkında 2 kez 'sınır dışı kararı' bulunan Irak uyruklu bir kişi yakalandı.

Samsun'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada çok sayıda yabancı sorgulandı. Hakkında 2 kez 'sınır dışı kararı' bulunan Irak uyruklu bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun genelinde düzensiz göçle ilgili eş zamanlı uygulama başlattı. Sabah saat 09.00'da başlayan uygulama ile mobil ve motorize ekipler tüm kentte uygulama yaptı. İlkadım ilçesinde uygulama yapan ekip ise yapılan kontrol sonucunda 2022 yılının 1. ve 4. ayında mahkemeden hakkında sınır dışı kararı verilen Irak uyruklu L.N.H.A.'yı (27) tespit etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan L.N.H.A. ilk önce parmak izi ve diğer kontroller için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan L.N.H.A. daha sonra Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, hakkında sınır dışı kararları bulunan L.N.H.A.'yı kelepçeleyerek sınır dışı işlemlerini tamamlamak üzere emniyete götürdü.

Uygulama, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı personeller ile sorumlu oldukları alanlarda devam etti. - SAMSUN