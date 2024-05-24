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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda büyük miktarda sentetik ecza hapı, kokain, sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 42 bin 143 sentetik ecza hapı, 374,68 gram kokain, 340 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

Operasyonda Ö.U. (25), B.K. (25), S.Ç. (34), A.O. (50) ve S.K. (20) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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