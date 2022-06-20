Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yürüttükleri çalışma kapsamında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 31 paket halinde toplam 13,78 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ve 3 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K, O.C.G. ve Y.B, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. AA / Recep Bilek - Güncel Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

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