Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 44 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 44 kişi yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda, 154 gram esrar, 112 gram metamfetamin, 151 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 24 kartuş, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatını ele geçirdi.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.