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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 13 kişi yakalandı

11 Aralık 2023 09:20 Son Güncelleme: 09:22 Abone Ol

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak, kasten öldürme ve yağma suçlarından hapis cezası bulunanlar da yer aldı. Ekipler, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda silah ve kesici aletler ele geçirdi. Zanlılar adli makamlara teslim edildi.