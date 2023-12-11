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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 13 kişi yakalandı

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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak, kasten öldürme ve yağma suçlarından hapis cezası bulunanlar da yer aldı. Ekipler, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda silah ve kesici aletler ele geçirdi. Zanlılar adli makamlara teslim edildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 13 kişi yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 6 tabanca, 1 av tüfeği ve 30 kesici aleti ele geçirdi.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Narkotik Samsun Güvenlik Yakalama Ceza Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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