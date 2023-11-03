Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda, Samsun ve Ankara'dan 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 3 zanlı tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren Samsun ve Ankara'dan 3 şüpheli yakalandı.
İkametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheli işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel