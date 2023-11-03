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Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda, Samsun ve Ankara'dan 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.