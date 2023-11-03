Haberler

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda, Samsun ve Ankara'dan 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren Samsun ve Ankara'dan 3 şüpheli yakalandı.

İkametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Siber Suçlarla Mücadele Ankara Samsun Operasyon Güncel Haberler

title