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Samsun'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen 'change araç' operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan 13 şüpheli serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 17 zanlı adliyeye gönderildi.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadeleri alınan 13 şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 17 zanlı ise adliyeye gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla "change" yapılıp satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatılmış, 26 Haziran'da "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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