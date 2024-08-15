Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çarşamba ve Tekkeköy'de yaptığı operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tabanca fişeği ve 20 kartuş ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheliden biri, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.