Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği iptal edildi

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Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren kahramanlar rahmetle anıldı.

Açıklamada, "25 Temmuz Cuma günü yapılması planlanan 'Bilim Şenliği' etkinliğimiz iptal edilmiştir. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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