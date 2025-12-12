Polis memuruna otomobille çarpan 2 kardeşe gözaltı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, polis memuruna çarparak yaralayan 2 kardeş, gözaltına alındı. Olay anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, 29 Kasım'da saat 23.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yağız Eren Ç. (19), kullandığı 60 TB 272 plakalı otomobille, 'dur' ihtarına uymayıp, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri'nde görevli polis memuru Önder K.'ye çarptı. Otomobil, diğer polis memurları tarafından durduruldu. Otomobildeki sürücü Yağız Eren Ç. ile yanındaki kardeşi E.Ç. (17), gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru, hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,