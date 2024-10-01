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Samsun'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı

Samsun'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı
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Samsun'un Ladik ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yaşlılarla pasta kesildi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, yaşlıların toplum için önemine vurgu yaptı.

Samsun'un Ladik ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ladik Belediyesi Ambarhan Restoran'da Ladik Kemal Kaplan Huzurevince düzenlenen programda yaşlılarla birlikte pasta kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, yaşlıların varlığı ve verdikleri emek dolayısıyla baştacı olduklarını belirterek, "Ülkeye yaptığınız hizmetler ile dinlenmeye çekilen yaşlılarımız için şimdi görev bize düşüyor. Sizlerin mutlu olduğunuzu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bizler de her geçen gün kalitemizi artırarak sizlere daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Müzik dinletisi ile son bulan programa Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ve Ladik Kemal Kaplan Huzurevi Müdürü Mehmet Öksüz de katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

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