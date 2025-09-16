Haberler

Samsun'da Dünya Temizlik Günü Etkinlikleri Düzenleniyor

Samsun'da, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri Let's Do It Türkiye koordinasyonunda, birçok kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Gönüllülerle birlikte çevre temizliği yapılacak.

Samsun'da Dünya Temizlik Günü etkinlikleri, Let's Do It Türkiye (Haydi Yapalım Derneği) koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, YEPAŞ ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğe gönüllüler de katılacak.

Etkinlik kapsamında 19 Eylül Cuma günü Tekkeköy Costal Sahili'nde, 20 Eylül Cumartesi günü ise 19 Mayıs Engiz Sahili'nde çevre temizliği yapılacak.

Haydi Yapalım Derneği Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Mustafa Beydilli, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının çevre farkındalığını artırmak ve atıksız bir gelecek için ortak bir ses yükseltmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
