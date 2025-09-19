Samsun'da Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Let's Do It Türkiye (Haydi Yapalım Derneği) koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilırmak Elektrik Pazarlama AŞ ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Tekkeköy ilçesi Costal sahilinde temizlik yapıldı.

Let's Do It Türkiye'nin Samsun temsilcisi Öznur Yaman Cürebal, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yaptıkları etkinliğe 7 okuldan 150'den fazla öğrencinin katıldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğin yarın da devam edeceğini belirten Cürebal, "Yarın da Engiz sahilinde temizlik yapacağız. Bugün hava koşulları çok elverişli değildi ama yine de öğrencilerle sorunsuz şekilde etkinliğimizi tamamladık." dedi.