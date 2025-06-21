Samsun'da Dünya Motosiklet Günü Etkinliği
Samsun'da trafik polisleri, Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte motosiklet sürücülerine güvenli sürüş hakkında bilgi vererek farkındalık oluşturdu.
Samsun'da trafik polisleri, Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte motosiklet sürücülerini "güvenli motosiklet sürüşü" hakkında bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Dünya Motosiklet Günü kapsamında motosiklet kullanımını teşvik etmek ve güvenli sürüş farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56'lar DSİ önünde denetim alanı oluşturan ekipler, motosiklet sürücülerini durdurdu.
Kask ve evrak kontrolü yapan ekipler, "güvenli motosiklet sürüşü" konusunda bilgilendirme yaptı.
Trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunan trafik polisleri, sürücülere broşür dağıttı.