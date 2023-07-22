Samsun'da düğünde silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncel Haberler
Samsun'un Bafra ilçesinde düğün sırasında silahla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Özel araçla ilçedeki özel hastaneye götürülen C.S. (43), Koşu Mahallesi'ndeki bir düğün sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandığını söyledi. C.S, hastanede tedavi altına alındı.
Bunun üzerine düğün yapılan adreste jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.
Jandarma ekipleri, C.S'nin mahalledeki balıkçı barınağında görüldüğü ihbarı üzerine barınakta da inceleme gerçekleştirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan D.G, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün yeri ile balıkçı barınağında bulduğu boş kovanları toplayarak, inceleme başlattı.