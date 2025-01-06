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Samsun'da Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan silahlı kavga sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düğün salonunda silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde çıkan silahla kavgayla ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, düğün sahibi E.B. ile yakınları Ş.B, A.B. ve H.B. arasında tartışma çıktığını ve taraflardan birinin silahla ateş ettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 2 boş kovan ve 1 adet kurşun isabeti tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bulundurma ruhsatlı tabanca ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Düğün sahibi E.B. ile yakınları Ş.B, A.B. ve H.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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