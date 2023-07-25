Samsun'da düğün konvoyuna silahlı saldırı düzenleyen 2 kardeş teslim oldu

Samsun'da düğün konvoyuna silahlı saldırı düzenleyen 2 kardeş, üç gün sonra polise teslim oldu. İddiaya göre, kardeşler alkol almak istedikleri için akrabalarıyla tartıştıktan sonra düğün konvoyunun geçişi sırasında araçlara rastgele ateş etti. Saldırı sonucunda 2 kişi hafif yaralandı.

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı düğün konvoyuna silahlı saldırı düzenleyen 2 kardeş teslim oldu.

İddiaya göre, E.Ş. (27) ile kardeşi U.Ş. (24), 22 Temmuz'da Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki akrabalarının düğününe gitti. Burada alkol almak istedikleri için akrabalarıyla tartışan kardeşler darbedildi.

Bunun üzerine İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne giderek bekleyen kardeşler, düğün konvoyunun geçişi sırasında tabanca ve av tüfeğiyle araçlara rastgele ateş etti.

Konvoydaki bir araçta bulunan N.Y. (60) ile G.Y. (50), isabet eden saçmalar sonucu hafif yaralandı.

Kaçan şüpheliler üç gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim oldu.