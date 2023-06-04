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Samsun'da düğün dönüşü kaza: 2 yaralı

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Samsun'da katıldıkları düğün töreninden Giresun'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin önündeki başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada anne ile kızı yaralandı.

Samsun'da düğün dönüşü kaza: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da katıldıkları düğün töreninden Giresun'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin önündeki başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada anne ile kızı yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara karayolu üzerinde gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Samsun'un Ladik ilçesindeki düğün törenine katılıp geri dönmek için yola çıkan Erdoğan Memişoğlu idaresindeki 28 ACR 086 plakalı otomobil, önündeki Zihni Şakacı yönetiminde 34 GN 9471 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Gülay M. ve 15 yaşındaki kız Esmanur T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

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