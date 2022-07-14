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Samsun'da dron ile trafik denetimi yapıldı

AA - Recep Bilek - Güncel
Samsun'da dron ile trafik denetimi yapıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde dron desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde dron desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimine ağırlık verildi.

Sürücülerde olası kural ihlalinde yakalanma riski hissini artırmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimlerde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

Özellikle ilçe yollarında yapılan denetimde tehlikeli şerit değiştirdiği belirlenen bir sürücü ile sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

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AA / Recep Bilek - Güncel

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