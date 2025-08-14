Samsun'da Dron Destekli Habercilik Eğitimi Tamamlandı

Samsun'da yeni nesil habercilik kapsamında basın mensuplarına yönelik düzenlenen "Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı" sona erdi.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Davut Altan Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim 3 gün sürdü.

Teorik ve pratik eğitim gören basın mensupları, eğitimin sonucunda İHA-1 Ticari Pilot ehliyeti almaya hak kazandı.

Katılımcılara sertifikalarını STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin takdim etti.

Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, geleneksel habercilik anlayışına yenilik katmanın ve yerel basının dijital yetkinliklerini artırmanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bu eğitimin sonunda yerel ve ulusal basın mensuplarının hem habercilik hem de kentin tanıtılması noktasının önemli rol oynayacağını aktaran Ayrancı, gazetecilerin ve iletişimcilerin sektörde daha güçlü ve görünür olmalarını desteklediklerini söyledi.

Murzioğlu ise yerel ve ulusal basının kentin tanıtılmasına büyük katkı sağladığını belirterek, bu tür projelere her zaman destek olacaklarını dile getirdi.