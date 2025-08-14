Samsun'da Dron Destekli Habercilik Eğitimi Tamamlandı

Samsun'da Dron Destekli Habercilik Eğitimi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen 'Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı' sona erdi. Basın mensupları, 3 gün süren eğitimde teorik ve pratik dersler alarak İHA-1 Ticari Pilot ehliyeti kazandılar. Eğitim, iletişim alanında yerel basının dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Samsun'da yeni nesil habercilik kapsamında basın mensuplarına yönelik düzenlenen "Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı" sona erdi.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Davut Altan Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim 3 gün sürdü.

Teorik ve pratik eğitim gören basın mensupları, eğitimin sonucunda İHA-1 Ticari Pilot ehliyeti almaya hak kazandı.

Katılımcılara sertifikalarını STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin takdim etti.

Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, geleneksel habercilik anlayışına yenilik katmanın ve yerel basının dijital yetkinliklerini artırmanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bu eğitimin sonunda yerel ve ulusal basın mensuplarının hem habercilik hem de kentin tanıtılması noktasının önemli rol oynayacağını aktaran Ayrancı, gazetecilerin ve iletişimcilerin sektörde daha güçlü ve görünür olmalarını desteklediklerini söyledi.

Murzioğlu ise yerel ve ulusal basının kentin tanıtılmasına büyük katkı sağladığını belirterek, bu tür projelere her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil

Cezaevinde kalabilir mi? Adli Tıp, Murat Çalık için kararını verdi
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Putin bunu yaparsa Trump toplantıyı anında terk edecek
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaraylı taraftarlara Osimhen müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.