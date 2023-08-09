Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazar Mahallesi Fırat Sokak üzerinde C.K'nin (26) trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobiliyle drift yaptığını belirledi. C.K'ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.