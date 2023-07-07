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Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası

Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçeler Mahallesi Samsun Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda S.Y'nin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobiliyle drift yaptığını belirledi. S.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçeler Mahallesi Samsun Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda S.Y'nin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobiliyle drift yaptığını belirledi.

S.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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