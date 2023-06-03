Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emirefendi Bulvarı'nda H.K'nin (33) trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracıyla drift yaptığını belirledi. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para ceza kesilen H.K'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emirefendi Bulvarı'nda H.K'nin (33) trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracıyla drift yaptığını belirledi.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para ceza kesilen H.K'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title