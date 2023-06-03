Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
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Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emirefendi Bulvarı'nda H.K'nin (33) trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracıyla drift yaptığını belirledi. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para ceza kesilen H.K'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emirefendi Bulvarı'nda H.K'nin (33) trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracıyla drift yaptığını belirledi.
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para ceza kesilen H.K'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel