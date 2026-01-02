Haberler

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Güncelleme:
Samsun'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı. Valilik, bu tedbirin buzlanma ve don riski nedeniyle alındığını açıkladı.

Samsun'da don riski ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesine bağlı don riski ve buzlanma nedeniyle saat 20.00 itibarıyla her türlü motosikletin ve kuryelerin trafiğe çıkışının, ikinci bir duyuruya kadar tedbir amaçlı kısıtlandığı belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının kent genelinde ulaşımı etkilemesi nedeniyle ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edilen açıklamada, buzlanma ve dona karşı sürücüler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, acil durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

