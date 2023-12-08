Samsun'da Domuz Sürüsü Kente İndi

Samsun'un Atakum ilçesinde kente inen domuz sürüsünü gören otomobildekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kente inen domuz sürüsünü gören otomobildekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Özeren Mahallesi'nde 7 domuz kente indi. Bu sırada yoldan geçen otomobildekiler domuz sürüsünü fark etti. Otomobilin geldiğini gören domuz sürüsü hızla ormanlık alana kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.