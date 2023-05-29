Samsun'da dolu ve sağanak

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Saat 18.45'te başlayan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçede 15 dakika süren yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak yağış ve misket büyüklüğünde doludan dolayı saklanacak yer aradı.

Sağanak derelerin taşmasına da neden oldu. Taşan dereler çevreye zarar verdi. Park halindeki boş bir aracın da sel sularına kapıldığı öğrenildi.