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Samsun'da Dolmuş ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'da Dolmuş ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Samsun'da bir dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 55 D 1552 plakalı dolmuş ile 55 DB 215 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Meskenler Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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