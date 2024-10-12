Samsun'da Dolmuş ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Samsun'da bir dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 55 D 1552 plakalı dolmuş ile 55 DB 215 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Meskenler Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.