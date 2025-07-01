Samsun'da Doldurulmuş Makaron Operasyonu: 19 Bin 200 Ele Geçirildi

Samsun'da Doldurulmuş Makaron Operasyonu: 19 Bin 200 Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 19 bin 200 doldurulmuş makaron ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 bin 200 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 19 bin 200 doldurulmuş makaron??????? ile 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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