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Samsun'da Dolapta Gizli Bölmede Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da Dolapta Gizli Bölmede Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolabın içindeki gizli bölmede kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde dolabın içinde oluşturulan gizli bölmede kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Y.İ. (37) isimli şüphelinin, iş yerinde kaçak tütün ürünleri ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolabın içinde oluşturulan gizli bölmede, 13 paket nargile tütünü, 10 adet bandrolsüz nargile aroması, 30 paket bandrolsüz tütün ile 4 bin 980 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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