Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K. adlı şahıs, Jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.K'yi (29) yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel