Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.T. isimli hükümlü yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan operasyon sonucunda, aranan şahıs tutuklandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "bilişim sistemleri veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık" ve "hakaret" suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası ile birlikte 66 bin 960 lira adli para cezası ile aranan U.T'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
