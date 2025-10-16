Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K., emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan H.K'yi (29) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel