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Samsun'da Dolandırıcılık Skandalı: 100 Milyon TL Çalışanlarından Toplandı

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Samsun'da, hibe ve devlet destekli projeler vaadiyle yaklaşık 100 milyon TL toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen A.A. hakkında, 30 kişi toplu olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, dolandırıcının yıllardır sistematik bir şekilde insanları kandırdığını belirtti.

SAMSUN'da A.A. (42) adlı kişinin hibe ve devlet destekli proje vaadiyle kendilerini dolandırıldıklarını öne süren 30 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan yaklaşık 100 milyon TL topladığı öne sürülen A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Avrupa Birliği hibeleri ve devlet destekli projeler sunduğunu öne sürüp vatandaşlardan para topladığı iddia edilen A.A. için, bugün 30 kişi toplu olarak adliyeye giderek 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Mağdurların daha önce de bireysel olarak şikayetçi olduğu A.A.'nın yaklaşık 100 milyon TL ile ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Şikayetler sonrası A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mağdurlardan Orhan Çavdar (55), "Biz hepimiz tırnaklarımızla kazıyarak, çalışarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Ülkenin yükünü omuzlarımızda çeken insanlarız. Bu dolandırıcı şahıs insanların umutlarını sömürerek birçok yalan söyleyerek insanların tamamını sonuna kadar dolandırdı. Kredi kartı borçları olan insanlar dahi tüm birikimlerini bu adama verdiler" dedi.

Başka insanların mağdur olmaması için toplu halde suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Çavdar, "Bu adam yıllardır bunu sistematik olarak yapıyor. Bir ekibi var ve onlarla çalışıyor. Biz bunları bireysel olarak şikayette bulunduk ve şimdi toplu olarak şikayet ediyoruz" diye konuştu.

'BİZİ İNANDIRMAK İÇİN BALYA BALYA PARALAR VE ALTINLAR GÖSTERDİ'

Bildikleri 30 kişinin dolandırıldığını ancak konuşmak istemeyenler ve vazgeçenlerle birlikte 50 kişinin üzerinde mağdur olduğunu söyleyen Çavdar, "İnsanları ikna kabiliyeti de yüksek olduğu için kandırıyor ve para alıyor. Benim paramı aldı yedi ve dedi ki 'Bu iş olmuyor'. Sadece 'Bekleyin, geri ödeyeceğim' diyor. Yıllardır bu adamdan para bekliyoruz. Sadece ödediğimiz paraları geri istiyoruz o kadar. Dolandırılan yaklaşık 50'nin üzerinde kişi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü benim ikamet ettiğim sitenin bloğunda bile 6 kişinin dolandırıldığını biliyorum. Çok fazla dolandırılan kişi var. Bazıları artık vazgeçmişler. Eline para geldiğini göstermek için bizlere 100 milyonun üzerinde paranın olduğu banka hesaplarının fotosunu atıyordu. Hatta balya balya paralar gösteriyor. Altınlar gösteriyor. Parayı ödeyebileceğini söylüyor ama ödemiyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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