Samsun'da direkteki kabloları çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, 30 bin lira değerindeki kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı. Ufuk T. ve Haydar K. tutuklandı.

Samsun'da direkteki kabloları keserek çalan 2 kişi kabloları taşırken suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 direk arasındaki 90 metre uzunluğundaki 30 bin lira değerinde olan kablolar hırsızlar tarafından gece kesilerek çalındı. Ufuk T. (28) ve Haydar K.(26) direkten kesilen kabloları taşırlarken ihbar üzerine Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun Adliyesine sevk edilen Ufuk T. ve Haydar K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN