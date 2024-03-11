Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Dilenci Kılığındaki Hırsızlar Yakalandı

Güncelleme:

Samsun'da dilenci kılığına girerek binalardan hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 125 bin lira çalındığı tespit edildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonla, dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yaptı.

Cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla girdikleri binalardan, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarının dil düşürme yöntemi ile açılıp ikamet içerisindeki eşyalar dağıtılmadan, yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 125 bin lira çaldıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda, aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından suça sürüklenen çocuklar salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ile R.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y, B.V, P.A. ve Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli? Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Melih Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner kaç yaşında, nereli? Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli? Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title