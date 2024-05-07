Samsun'da Dezenformasyonla Mücadele Protokolü İmzalandı

Samsun'da, Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü imzalandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün Samsun'a hayırlı olması dileğinde bulundu.

Doğru ve gerçek habercilik peşinde koşan, halkı en doğru bilgilerle gece gündüz demeden, yorulmadan bilgilendiren basın mensuplarına teşekkür eden Tavlı, dijitalleşmeyle yanlış bilgi ve yalan haberin bilgi güvenliği kavramına yeni bir boyut kazandırdığına dikkati çekti.

Tavlı, protokolle dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, toplumun genelinde nasıl daha sorumlu medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmenin amaçlandığını kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da özellikli birtakım şeylerin iyileşmeye başladığı dönemde dezenformasyonun etkisini yükseltmesinin ve kaliteli şekilde artacağının öngörüldüğünü dile getirerek, "Zaman açısından eylemin kendisi çok değerli. Etki değerini yükseltecek iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç var. Bu hem Türkiye'nin hem de dünyadaki mazlum halkların doğru bilgilenmesi, en azından kendilerini güvende hissetmeleri açısından son derece önemli bir proje." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, toplumda yanlış bilginin izlerinin silinmesinin çok zor olduğunu işaret ederek, dezenformasyonla mücadelenin önem taşıdığını vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanı Ümmühan Yücel, Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü kapsamında yapılacak proje ve faaliyetlerin önemine değinerek, " Dezenformasyon, artık dünyayı tehdit eden riskler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu tehdit karşısında ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle, topyekun bir mücadeleyle ancak başarı sağlanabilir." diye konuştu.

Farkında olunmayan bir tehditle mücadele etmenin mümkün olmadığının altını çizen Yücel, "Gençler başta olmak üzere dezenformasyona maruz kalan toplumun her kesimini kapsayacak şekilde Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi'ni hayata geçirdik. Projeyle dijital medya okur yazarlığını yaygınlaştırmayı, bireylerde dezenformasyon direnci oluşturmayı hedefledik. İşbirliği yapılan kurumlardaki gönüllü eğiticilere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanlarınca eğitici eğitimleri verilecek. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllü eğiticiler, eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimlerini verecek." ifadesini kullandı.

Ümmühan Yücel katılımcılara, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin hazırladığı, "Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel" ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki dezenformasyonu anlatan "Deprem Dezenformasyon" bültenlerini verdi.

Protokol, Vali Tavlı, Rektörler Ünal ve Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Yücel arasında imzalandı.